Изделия из собачей шерсти. Настройка рекламы в вк.

О проектеСообщество, оно же интернет-магазин, продавало собачий пух и изделия из него. Группе чуть больше года,подписчиков было до рекламы 5445.Задача стояла привлечь целевых подписчиков в сообщество и добиться хоть каких-то целевых действий.Трафик шел на сообщество.Было оговорено достичь следующих показателей :Первая тестовая компания 10 объявленийCTR 0,100-0.120вступления по 15 рубЦелевая аудитория:Женщины и мужчины возраст от 27 до 55 лет, которым нужен данный товар и вызовет интересБыл проведен анализ конкурентных сообществ, поиск целевой аудитории на форумах данной тематике.Получили следующие базы:1. База здоровье- целевая аудитория в которой собраны люди от 35 до 55 лет, имеющие проблемы создоровьем, и которым могли помочь изделия2. База заводчиков собак- люди от 25-45 лет, имеющие пуховых собак таких как колли, маламут, самоеды,хаски и т.д3. База вязальщиц-женщины от 27 до 55 лет, вяжут спицами или (и) крючком.4. База форумы, именно там много людей интересовалось данным продуктомВсе базы собирались по проявившим 3 активности за 2 месяца и состоящие хотя бы в 3 группах сразу.Спасибо Таргет Хантер за скорость обработки данных.Рекламная компания:1. Боковой формат2.Затем промо-постыТак как заказчик никогда не делал промо посты в группе, решили опробовать их и узнать как народ будетреагировать на такую подачу информации.Тест бокового форма делали на базу по вязанию.Вместо 10 объявлений было решено сделать 21 + 4 промо.Результаты:Потрачено: 275.97 руб.Переходов: 221Цена клика: 1, 2 руб.Вступлений: 20Цена вступления: 13,8 руб.Было протестировано 4 промо поста и 4 базы.Самый лучший промо пост был сделан с кнопкой, для подогрева интереса написали о скором поступлениеновой пряжи. Пик активности поста пришелся на время после 19,00 по МСК в будний день. Тестироваласьаудитория вязания.Результаты:Потрачено: 467,92Переходов: 214Цена клика: 2.8Вступлений:78Цена вступления: 5.9 рублейБаза здоровья и база заводчиков собак, показала плохой результат. Переходов было мало и цена подпискидоходила до 12 руб. Поэтому решили от них отказаться пока.Еще одна база, показавшая хороший результат- форумы:Результаты:Потрачено: 165.05Переходов: 86Цена клика: 1,9 рубВступлений: 36Цена вступления: 4.6 рублейХорошо себя показали база форум и база вязание. Тестировать можно и нужно здоровье и собак, подбиратьключик, баннеры и заголовки. Тестировать длинные тексты и короткие и смотреть. Но в рамках данногобюджета, не стали заострять внимание на них.Итог этой кампании следующий:Потрачено: 1135,17Переходов: 664Цена клика: 1,7 рубВступлений: 6,7 рубЦена вступления: 4.6 рублей