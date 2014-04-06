Компания ООО "ИСТ строй" ВКонтакте

Компания ООО "ИСТ строй" предлагает услуги по изготовлению, отгрузке и транспортировке ЖБИ, а также комплектации строительных объектов. Ваши заботы по комплектации стройки необходимыми изделиями возьмут на себя высококлассные специалисты. Наш автотранспорт доставит груз в любое удобное для Вас место и время. Все изделия высокого качества, имеют паспорта и сертификаты, а также низкую цену.