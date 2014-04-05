Компания VELOSTREET

Добавлена
10 лет назад
1046 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Цели: Создание и развитие сообществ: ВКонтакте,  Facebook. Продвижение сообществ в социальных сетях как эффективных коммуникационных площадок.
  • Период работы: на постоянной основе
  • Результат:  эффективный репутационный маркетинг, высокая лояльность участников сообществ к бренду, высокая активность членов группы, узнаваемость бренда в социальных сетях, ежемесячный охват от 50 000 человек. Регулярные продажи. Проведение регулярных конкурсов и акций.
https://www.facebook.com/VeloStreet

https://vk.com/club35260118  