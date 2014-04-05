Компания VELOSTREET

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- Цели: Создание и развитие сообществ: ВКонтакте, Facebook. Продвижение сообществ в социальных сетях как эффективных коммуникационных площадок.
- Период работы: на постоянной основе
- Результат: эффективный репутационный маркетинг, высокая лояльность участников сообществ к бренду, высокая активность членов группы, узнаваемость бренда в социальных сетях, ежемесячный охват от 50 000 человек. Регулярные продажи. Проведение регулярных конкурсов и акций.