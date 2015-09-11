Настройка таргетированной рекламы

Привет всем.
Я таргетолог и предлагаю Вам получать клиентов из социальных сетей
Это подходит не для всех ниш. Узнать стоит ли Вам вкладывать деньги в SMM и задать другие вопросы Вы можете лично мне. https://vk.com/i_d_molodoy. Консультация бесплатна.
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Вы можете быть на 100% уверены в моей компетенции ведь я учился настраивать таргет у таких специалистов, как Леша Князев и Павел Ширяев.
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