Настройка таргетированной рекламы

Привет всем.

Я таргетолог и предлагаю Вам получать клиентов из социальных сетей

Это подходит не для всех ниш. Узнать стоит ли Вам вкладывать деньги в SMM и задать другие вопросы Вы можете лично мне. https://vk.com/i_d_molodoy. Консультация бесплатна.

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Вы можете быть на 100% уверены в моей компетенции ведь я учился настраивать таргет у таких специалистов, как Леша Князев и Павел Ширяев.

Все мои работы и кейсы Вы можете посмотреть в моем блоге https://vk.com/page-74812381_49758973

Узнать больше обо мне и про то, что такое таргетированная реклама Вы можете в моем блоге https://vk.com/target_smm_smo

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Пишите, задавайте вопросы и получайте клиентов из соц. сетей!