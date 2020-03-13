Прдвижение инстаграм-аккаунтов

Здравствуйте! Работаю в SMM-сфере два года. Не раз приходилась работать с Бьюти-индустрией и другими нишами

Ссылка на мое портфолио https://drive.google.com/file/d/1HpuVFPtlO6t0x5X9WkSsHFEcIX5A1_Uj/view?usp=drivesdk

Также могу провести бесплатную консультацию и помочь разобраться с вопросами, которые у вас есть.