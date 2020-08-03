Продаю Каналы Яндекс Дзен

Каналы Яндекс Дзен в неограниченном колличестве. Абсолютно новые каналы, на заданную вами тематику, без заполнения. Оформление в подарок.Дополнительные услуги по заполнению видео, фото или текстовым контентом, обсуждаются отдельно.Цена:1 канал - 500 руб.5 каналов - 2250 ( 450 руб. каждый )10 каналов - 4000 ( 400 руб. каждый )Нужно для заказа:Для выполнения заказа опишите свое задание, напишите тематику для каналов. Дополнительные услуги по заполнению видео, фото или текстовым контентом, обсуждаются отдельно.Услуга включает: Настройка аналитики Оформление