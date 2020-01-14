Продвижение паблика “Срочные Новости” в ВК и TG
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4 года назад
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1. Средняя стоимость приведенного подписчика - 2,2р.
2. Гео: Россия
3. Бюджет: 1 100 000руб.
4. Время продвижения: апрель 2019 – декабрь2019
5. Привлечено людей в ВК: 550 000 подписчиков
6. Привлечено людей в Telegram: 3 000 подписчиков
7.Ссылка на паблик: https://vk.com/srochniye_novosti
8.Ссылка на канал в Telegram: https://teleg.one/joinchat/AAAAAEXGIloKh64Z6osTUg