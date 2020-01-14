Продвижение проектов через таргет ВК

1. Средняя стоимость приведенного клиента на сайт или в проект -2,48р.

2. Гео: Россия

3. Бюджет: от 2 000 до 100 000 руб.

4. Время продвижения: сентябрь 2019 – продвижение продолжается до сих пор

5. Продвигаемые проекты: Паблик ВК “Срочные Новости”, проект в Telegram“Value Events”,интернет-магазин видеорегистраторов.