Продвижение в телеграмм (рассылка, инвайт, парсинг
Добавлена30 просмотров
2 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставлю профессиональный пиар вашего бизнеса в телеграм.
Предоставляю такие услуги как:
- Рассылка сообщений
- Рассылка сообщений в секретный чат
- Инвайт в группы
- Рассылка по чатам
- Парсинг чатов
- Парсинг по геолокации (можно спарсить людей по точке на карте (широта - долгота),
- Рандомизация текста
- Проверка телефонных номеров на наличие в телеграм
- Продажа аккаунтов и чатов
- Нацеленность на качественный результат
- Работа без посредников
- Максимально безопасное и быстрое выполнение!
- Связь 24/7
- Работаем с любой тематикой!
- Даю 100% качество
- Отчет в конце работы
- Опыт работы более двух лет (развивал свои проекты, с ростом команды решили выйти на рынок и предоставить качественную услугу по пиару)
- Накрутка просмотров
- Лайки и голосование
- Рассылка сообщений в ваши чаты телеграмм
- Подбор чатов нужной тематики