Продвижение в телеграмм (рассылка, инвайт, парсинг

Добавлена
2 года назад
30 просмотров
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Предоставлю профессиональный пиар вашего бизнеса в телеграм.

Предоставляю такие услуги как:

  • Рассылка сообщений
  • Рассылка сообщений в секретный чат
  • Инвайт в группы
  • Рассылка по чатам
  • Парсинг чатов
  • Парсинг по геолокации (можно спарсить людей по точке на карте (широта - долгота),
  • Рандомизация текста
  • Проверка телефонных номеров на наличие в телеграм
  • Продажа аккаунтов и чатов
Почему стоит работать со мной

  • Нацеленность на качественный результат
  • Работа без посредников
  • Максимально безопасное и быстрое выполнение!
  • Связь 24/7
  • Работаем с любой тематикой!
  • Даю 100% качество
  • Отчет в конце работы
  • Опыт работы более двух лет (развивал свои проекты, с ростом команды решили выйти на рынок и предоставить качественную услугу по пиару)
  • Накрутка просмотров
  • Лайки и голосование
  • Рассылка сообщений в ваши чаты телеграмм
  • Подбор чатов нужной тематики