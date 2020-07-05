Разработка фирменного стиля для организации

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5 лет назад
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Разработаю фирменный стиль под ключ для блогеров и коммерческих страниц. 

Дополнительные услуги : перевод аудио сообщений в текст, перевод и шлифовка текста , консультации по текстам для блогеров , обработка фотографий .

Имеется высшее образование по направлению : Реклама и связи с общественностью.

Опыт : обработка фотографий, фирменный стиль для студии красоты "Headmasters" Санкт-Петербург и бренда спортивной одежды "MAYA"