Разработка фирменного стиля для организации
Добавлена86 просмотров
5 лет назад
Разработаю фирменный стиль под ключ для блогеров и коммерческих страниц.
Дополнительные услуги : перевод аудио сообщений в текст, перевод и шлифовка текста , консультации по текстам для блогеров , обработка фотографий .
Имеется высшее образование по направлению : Реклама и связи с общественностью.
Опыт : обработка фотографий, фирменный стиль для студии красоты "Headmasters" Санкт-Петербург и бренда спортивной одежды "MAYA"