Разработка фирменного стиля для организации

Разработаю фирменный стиль под ключ для блогеров и коммерческих страниц.

Дополнительные услуги : перевод аудио сообщений в текст, перевод и шлифовка текста , консультации по текстам для блогеров , обработка фотографий .

Имеется высшее образование по направлению : Реклама и связи с общественностью.

Опыт : обработка фотографий, фирменный стиль для студии красоты "Headmasters" Санкт-Петербург и бренда спортивной одежды "MAYA"