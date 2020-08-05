Реклама Хостела

Оффер“Получи скидку 30 процентов на месячное проживание в хостеле при оплате на месяц. Успей места ограничены!
Текстовой креатив
“Карантин, денег все меньше? Не хватает заплатить за жилье? Мы знаем решение! Хостел “Парасат” устроил акцию. Заселись на месяц и получи скидку 30 процентов. Успей, места ограничены!
Портреты целевой аудитории
1. Сегмент: студенты
Задачи:
- Найти дешевое жилье
- Сэкономить
- Нехватка финансов
- Новая атмосфера
- Жилье похоже на общагу
- Смогу ли, я привыкнуть?
- Какие там условия?
- Не заболею ли я?
- Сегмент: наемные рабочие
- Найти жилье ближе к работе
- Сэкономить
- Дешевое жилье
- Нужно время, чтобы привыкнуть
- Нехватка личного пространства
- Не украдут ли у меня что-нибудь?
- Какие попадутся соседи?
- Привыкну ли я?
Задачи:
- Найти доступное жилье
- Найти недорого
- Ближе к центру города
- Незнание города
- Незнание цен
- Новые условия
- Не обманут ли?
- А если там болеют?
- Не украдут ли мои вещи?