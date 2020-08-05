Реклама Хостела

Оффер “Получи скидку 30 процентов на месячное проживание в хостеле при оплате на месяц. Успей места ограничены!

Текстовой креатив

“Карантин, денег все меньше? Не хватает заплатить за жилье? Мы знаем решение! Хостел “Парасат” устроил акцию. Заселись на месяц и получи скидку 30 процентов. Успей, места ограничены!

Портреты целевой аудитории

1. Сегмент: студенты

Задачи:

Найти дешевое жилье

Сэкономить

Нехватка финансов

Новая атмосфера

Жилье похоже на общагу

Смогу ли, я привыкнуть?

Какие там условия?

Не заболею ли я?

Проблемы:Опасения:

Сегмент: наемные рабочие

Найти жилье ближе к работе

Сэкономить

Дешевое жилье

Задачи:

Нужно время, чтобы привыкнуть

Нехватка личного пространства

Проблемы:

Не украдут ли у меня что-нибудь?

Какие попадутся соседи?

Привыкну ли я?

Опасения:

3.Сегмент: приезжие

Задачи:

Найти доступное жилье

Найти недорого

Ближе к центру города

Проблемы:

Незнание города

Незнание цен

Новые условия

Не обманут ли?

А если там болеют?

Не украдут ли мои вещи?

Опасения: