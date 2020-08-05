Реклама Хостела

Добавлена
5 лет назад
68 просмотров
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Оффер“Получи скидку 30 процентов на месячное проживание в хостеле при оплате на месяц. Успей места ограничены!

Текстовой креатив

“Карантин, денег все меньше? Не хватает заплатить за жилье? Мы знаем решение! Хостел “Парасат” устроил акцию. Заселись на месяц и получи скидку 30 процентов. Успей, места ограничены!

Портреты целевой аудитории

1. Сегмент: студенты

Задачи:

  • Найти дешевое жилье
  • Сэкономить

 Проблемы:
  • Нехватка финансов
  • Новая атмосфера
  • Жилье похоже на общагу
Опасения:
  • Смогу ли, я привыкнуть?
  • Какие там условия?
  • Не заболею ли я?

  • Сегмент: наемные рабочие

 Задачи:
  • Найти жилье ближе к работе
  • Сэкономить
  • Дешевое жилье

 Проблемы:
  • Нужно время, чтобы привыкнуть
  • Нехватка личного пространства

 Опасения:
  • Не украдут ли у меня что-нибудь?
  • Какие попадутся соседи?
  • Привыкну ли я?

 3.Сегмент: приезжие

Задачи:

  • Найти доступное жилье
  • Найти недорого
  • Ближе к центру города
Проблемы:

  • Незнание города
  • Незнание цен
  • Новые условия

 Опасения:
  • Не обманут ли?
  • А если там болеют?
  • Не украдут ли мои вещи?