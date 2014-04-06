Семинары, вебинары, тренинги - ВКонтакте
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10 лет назад
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- организация семинаров, тренингов и вебсеминаров в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Литве и на Кипре
- продвижение авторов семинаров и тренингов
- организация для участников семинаров на Кипре культурной программы
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