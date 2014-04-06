Семинары, вебинары, тренинги - ВКонтакте

Петербургское агентство «Под ключЪ» предоставляет следующие услуги:

- организация семинаров, тренингов и вебсеминаров в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Литве и на Кипре

- продвижение авторов семинаров и тренингов

- организация для участников семинаров на Кипре культурной программы

Обратившись в агентство «Под ключЪ», вы сэкономите свое время, избавившись от многочисленных хлопот, связанных с организацией ваших мероприятий и поднимитесь на более высокий уровень.