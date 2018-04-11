SEO продвижение.

Для чего необходима раскрутка аккаунтов, задаетесь этим вопросом? Отвечу вам: если вы занимаетесь продажей собственных или чужих товаров, участвуете в различных конкурсах, вам просто необходимо чтобы у вас был популярный аккаунт, что и дают подписчики, лайки, просмотры, в этом случае непосредственно покупатели видят, что ваши товары пользуются спросом, ваши посты, ваш аккаунт всегда в топе, значит вам можно доверять, а значит возрастут продажи.