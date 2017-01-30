Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Оформлениеаккаунта и подготовка к приёму трафика (при необходимости)
• Оформляем аккаунт повсем правилам (Соц.сети – визуальный канал, и необходимо стилизовать страницу,
создать корпоративный характер)
•Превращаем страницу в бизнес-профиль компании, подвязываем страничку инстаграм
к фейсбуку. (У вас уже это есть. Мы рекомендуем переводить в бизнес аккаунт для
отслеживания статистики страницы)
2. Созданиеконтента и разработка плана его размещения
• Определяем и сегментируем Вашу целевуюаудиторию (возраст, пол, места в городе, где ваша аудитория отмечается больше
всего)
•Разрабатываем контентную стратегию (желательно делать 2 поста в день, в
наиболее подходящее время, т.е. когда активны ваши подписчики)
• Разрабатываем продающие текстыдля постов и их единое визуальное оформление (копирайтинг входит в ведение
страниц в соц. сетях. Например, для фейсбука – это важный момент, т.к.
уникальные посты поднимают группу в рейтинге, и это увеличивает ваши шансы
появится в ленте у людей, которые на вас не подписаны, но вы подходите по их
интересам)
• Проводим анализ контентаконкурентов, определяем лучшие идеи (Можно позаимствовать свежие, новые акции и
элементы маркетинга, ведь множество давно используемых методов – перестают
приносить результаты)
• Выбираем идеальное время дляпостинга (Этот момент важен, для того, чтобы в ленте вашу публикацию увидело
наибольшее количество пользователей)
• Оцениваем эффективность контентапо основным показателям активности и вовлеченности аудитории (на какие посты –
наибольший отклик, что аудитория любит меньше)
3. Привлечениецелевой аудитории
• Составляем список топовыххэштегов по Вашей нише (последнее время – это уже не так эффективно, но ходовые
хэштеги могут привлечь новых людей)
• Создаем собственные уникальныехэштеги и хэштеги-рубрикаторы (чтобы вас легко можно было найти, и найти посты
ваших посетителей)
• Собираем базу целевой аудиториипо хэштегам, конкурентам, интересам, геотаргетингу
• Фильтруем собранную базу целевойаудитории по подпискам, подписчикам, приватности, наличию аватарок, частоте
постов, времени последней публикации (создаем лист, в котором максимально
отсеиваем страницы магазинов, компаний, и т.д.)
• Проводим массовые действия сВашей целевой аудиторией (лайки, подписки – для привлечения внимания новых
людей, будущих посетителей)
4. Запуск рекламы: официальной, в пабликах,посевом
• Готовим рекламные материалы дляразмещения (фото, видео, текст – оформляем)
• Настраиваем таргетировануюрекламу - так же необходимо понимать бюджет. Эта реклама уже ориентирована
именно на целевую аудиторию. в среднем 1-2$ в день
• Анализируем результаты рекламнойкампании.
*Ищеми подбираем тематические площадки для размещения информации об услуге - хорошо
работает в фейсбук, есть платные и бесплатные группы с большим количеством
подписчиков которых можно привлечь к себе по средством рекламы в данной группе.
**Анализируемэффективность площадок, выбираем и запрашиваем условия сотрудничества
Всесоциальные сети – имеют собственные правила и ограничения.
Инстаграм – можно продвигать без рекламы, принебольшом бюджете, только автоматизированным массфоловингом. На протяжении 30
дней – каждый день уделяем вашей страничке 1,5-2 часа.
Фейсбук–продвигается хорошо именно белыми методами. Это регулярный постинг в одно и то
же время и таргетированная реклама.
ВК–таргетированная реклама уже работает не так эффективно, но если у вас новый
продукт, привлекательный внешне – может дать хорошие результаты. Самое важное в
этом случае – это внешний вид рекламы. (В связи с изменениями в структуре этой
социальной сети, участились жалобы от коллег, за беспричинный бан групп без
права восстановления. И реклама в ВК намного дороже чем в Фейсбуке. Далее выбор
за вами).
Ведение страницы.
Мы так же занимаемся ведениемгрупп, страниц, бизнес аккаунтов. Пишем уникальные посты, учитываем время
публикаций (выходные и будние дни имеют различное кульминационное время).
Рекомендуем по 2 поста в день. В фейсбуке –это железное правило, длярейтинга, в Инстаграм – чтобы не надоедать подписчикам, ведь они могутначать отписываться, если вас в ленте будет слишком много, ВК – можно постить большеразличной информации, фото, видео.
***Бюджет на рекламу – вы определяете сами. Мы дадим рекомендации по минимальному бюджету.