1. Оформлениеаккаунта и подготовка к приёму трафика (при необходимости)

• Оформляем аккаунт повсем правилам (Соц.сети – визуальный канал, и необходимо стилизовать страницу,

создать корпоративный характер)

•Превращаем страницу в бизнес-профиль компании, подвязываем страничку инстаграм

к фейсбуку. (У вас уже это есть. Мы рекомендуем переводить в бизнес аккаунт для

отслеживания статистики страницы)

2. Созданиеконтента и разработка плана его размещения

• Определяем и сегментируем Вашу целевуюаудиторию (возраст, пол, места в городе, где ваша аудитория отмечается больше

всего)

•Разрабатываем контентную стратегию (желательно делать 2 поста в день, в

наиболее подходящее время, т.е. когда активны ваши подписчики)

• Разрабатываем продающие текстыдля постов и их единое визуальное оформление (копирайтинг входит в ведение

страниц в соц. сетях. Например, для фейсбука – это важный момент, т.к.

уникальные посты поднимают группу в рейтинге, и это увеличивает ваши шансы

появится в ленте у людей, которые на вас не подписаны, но вы подходите по их

интересам)

• Проводим анализ контентаконкурентов, определяем лучшие идеи (Можно позаимствовать свежие, новые акции и

элементы маркетинга, ведь множество давно используемых методов – перестают

приносить результаты)

• Выбираем идеальное время дляпостинга (Этот момент важен, для того, чтобы в ленте вашу публикацию увидело

наибольшее количество пользователей)

• Оцениваем эффективность контентапо основным показателям активности и вовлеченности аудитории (на какие посты –

наибольший отклик, что аудитория любит меньше)

3. Привлечениецелевой аудитории

• Составляем список топовыххэштегов по Вашей нише (последнее время – это уже не так эффективно, но ходовые

хэштеги могут привлечь новых людей)

• Создаем собственные уникальныехэштеги и хэштеги-рубрикаторы (чтобы вас легко можно было найти, и найти посты

ваших посетителей)

• Собираем базу целевой аудиториипо хэштегам, конкурентам, интересам, геотаргетингу

• Фильтруем собранную базу целевойаудитории по подпискам, подписчикам, приватности, наличию аватарок, частоте

постов, времени последней публикации (создаем лист, в котором максимально

отсеиваем страницы магазинов, компаний, и т.д.)

• Проводим массовые действия сВашей целевой аудиторией (лайки, подписки – для привлечения внимания новых

людей, будущих посетителей)

4. Запуск рекламы: официальной, в пабликах,посевом

• Готовим рекламные материалы дляразмещения (фото, видео, текст – оформляем)

• Настраиваем таргетировануюрекламу - так же необходимо понимать бюджет. Эта реклама уже ориентирована

именно на целевую аудиторию. в среднем 1-2$ в день

• Анализируем результаты рекламнойкампании.

*Ищеми подбираем тематические площадки для размещения информации об услуге - хорошо

работает в фейсбук, есть платные и бесплатные группы с большим количеством

подписчиков которых можно привлечь к себе по средством рекламы в данной группе.

**Анализируемэффективность площадок, выбираем и запрашиваем условия сотрудничества

Всесоциальные сети – имеют собственные правила и ограничения.

Инстаграм – можно продвигать без рекламы, принебольшом бюджете, только автоматизированным массфоловингом. На протяжении 30

дней – каждый день уделяем вашей страничке 1,5-2 часа.

Фейсбук–продвигается хорошо именно белыми методами. Это регулярный постинг в одно и то

же время и таргетированная реклама.

ВК–таргетированная реклама уже работает не так эффективно, но если у вас новый

продукт, привлекательный внешне – может дать хорошие результаты. Самое важное в

этом случае – это внешний вид рекламы. (В связи с изменениями в структуре этой

социальной сети, участились жалобы от коллег, за беспричинный бан групп без

права восстановления. И реклама в ВК намного дороже чем в Фейсбуке. Далее выбор

за вами).

Ведение страницы.

Мы так же занимаемся ведениемгрупп, страниц, бизнес аккаунтов. Пишем уникальные посты, учитываем время

публикаций (выходные и будние дни имеют различное кульминационное время).

Рекомендуем по 2 поста в день. В фейсбуке –это железное правило, длярейтинга, в Инстаграм – чтобы не надоедать подписчикам, ведь они могутначать отписываться, если вас в ленте будет слишком много, ВК – можно постить большеразличной информации, фото, видео.

***Бюджет на рекламу – вы определяете сами. Мы дадим рекомендации по минимальному бюджету.