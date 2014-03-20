Создание и оформление страниц Facebook и ВК

Страницы в Facebook с устройством внутренних сайтов и страниц Фан-гейт.

Страницы ВКонтакте наполненны также внутренними страницами с использованием Wiki-разметки.

Также под дизайн страниц создам шаблоны постовых для вставки картинок и фото (Fb,ВК)

Продвижение платное - создание и размещение постов в других группах, таргетиноговая реклама внутри сетей, как самих страниц, так и внешних сайтов, либо контекстная реклама.

Продвижение бесплатное: взаимодействие с администраторами групп смежных тематик по взаимному PR, комментирование статей, бесплатные доски, форумы.