Такском

Добавлена
10 лет назад
209 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

-Ведение 3х групп "Такском" в соцсетях "Вконтакте", "Одноклассниках", "Фейсбук" 

-Удаление спама 

-Ответы на вопросы пользователей 

-Размещение и написание контента 

-Проведение конкурсов с последующим подсчетом результатов 

-Ежемесячный подсчет статистики по всем 3м группам 

зп 7000 р в месяц