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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-Ведение 3х групп "Такском" в соцсетях "Вконтакте", "Одноклассниках", "Фейсбук"
-Удаление спама
-Ответы на вопросы пользователей
-Размещение и написание контента
-Проведение конкурсов с последующим подсчетом результатов
-Ежемесячный подсчет статистики по всем 3м группам
зп 7000 р в месяц