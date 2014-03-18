Эффективный таргетинг ВКонтакте для продвижения Ваших товаров и услуг - повышение узнаваемости Вашего бренда, новые лояльные клиенты, дополнительные продажи. Подробно прорабатываю Вашу ЦА, составляю "продающие" объявления с яркими картинками, "цепляющими" заголовками и уникальным текстовым описанием. Обращайтесь - помогу, объясню, проконсультирую!