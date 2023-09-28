Таргетована реклама - Сервіс з обслуговування траків

Таргетована реклама у Facebook & Instagram Ads для проєкту з пошуку працівників для сервісу з обслуговування траків.

Посилання: https://omelyanenko.pro/img/smm/trucks.pdf

Більш детальну інформацію про мене та мої послуги Ви можете отримати, відвідавши мій веб-сайт:

https://omelyanenko.pro

Звертайтесь, буду радий співпраці!)