Ведение инстаграмм-аккаунта волейбольной сборной

Ведение инстаграмм-аккаунта.

Генерация контента.

Работаю с разными типами аккаунтов, продвижение спортивных команд, мероприятий, продажа товаров и услуг. Воплощаю визуальный контент: создание уникального дизайна для инстаграмм-аккаунта, обработка фото/видео.

Разработка дизайна 1-3 д.

Создание контент-плана 2-3 д.

Запуск рекламы в соц-сетях 2-5 д.

Время выполнения зависит от срока работы с аккаунтом.