Ведение инстаграмм-аккаунта волейбольной сборной
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4 года назад
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Ведение инстаграмм-аккаунта.
Генерация контента.
Работаю с разными типами аккаунтов, продвижение спортивных команд, мероприятий, продажа товаров и услуг. Воплощаю визуальный контент: создание уникального дизайна для инстаграмм-аккаунта, обработка фото/видео.
Разработка дизайна 1-3 д.
Создание контент-плана 2-3 д.
Запуск рекламы в соц-сетях 2-5 д.
Время выполнения зависит от срока работы с аккаунтом.