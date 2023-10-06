Ведение иснтаграм, продвидение профиля

Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена
3 месяца назад
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Ведение профиля турбазы состояла из нескольких этапов:

  • Раскрытие бизнеса на бренд сессии

  • Анализ аудитрии и конкурентов

  • Аудит профиля

  • Оформление единого стиля

  • Заполнение актуальных

  • Составление УТП

  • Оформоение шапки профиля

  • Написание контент-плана

  • Подбор референсов и контроль фотографа

  • Поиск моделей

  • Написание и оформление сторис в соответствии с единым стилем

  • Монтаж видео/фото

  • Реклама через блоггеров

  • Составление ТЗ

  • Коллаборации с йогатерапевтом и нейрографикой

  • Написание сторителлинга, воронки продаж

  • Реклама через рилс

  • Рассылка в Директ

  • Подбор релевантных хештегов

  • Ответ на комментарии

  • Улучшение качества продукта с помощью гугл формы (анкеты) / создание QR кода

  • Оформление дизайна сертификата

  • Ответ на отзывы в 2 гис

  • Проработка скрипта продаж

И могу вам предлодить много другое, в том числе таргет, seo, оформление мультиссылки, сайта, контекстной рекламы, таргет Яндекс, Вк, Телеграмм, офоомление и ведение Вк :)

Мой инст - @janna_krl