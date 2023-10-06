Ведение иснтаграм, продвидение профиля
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Ведение профиля турбазы состояла из нескольких этапов:
Раскрытие бизнеса на бренд сессии
Анализ аудитрии и конкурентов
Аудит профиля
Оформление единого стиля
Заполнение актуальных
Составление УТП
Оформоение шапки профиля
Написание контент-плана
Подбор референсов и контроль фотографа
Поиск моделей
Написание и оформление сторис в соответствии с единым стилем
Монтаж видео/фото
Реклама через блоггеров
Составление ТЗ
Коллаборации с йогатерапевтом и нейрографикой
Написание сторителлинга, воронки продаж
Реклама через рилс
Рассылка в Директ
Подбор релевантных хештегов
Ответ на комментарии
Улучшение качества продукта с помощью гугл формы (анкеты) / создание QR кода
Оформление дизайна сертификата
Ответ на отзывы в 2 гис
Проработка скрипта продаж
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Мой инст - @janna_krl