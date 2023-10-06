Ведение иснтаграм, продвидение профиля

Ведение профиля турбазы состояла из нескольких этапов:

Раскрытие бизнеса на бренд сессии

Анализ аудитрии и конкурентов

Аудит профиля

Оформление единого стиля

Заполнение актуальных

Составление УТП

Оформоение шапки профиля

Написание контент-плана

Подбор референсов и контроль фотографа

Поиск моделей

Написание и оформление сторис в соответствии с единым стилем

Монтаж видео/фото

Реклама через блоггеров

Составление ТЗ

Коллаборации с йогатерапевтом и нейрографикой

Написание сторителлинга, воронки продаж

Реклама через рилс

Рассылка в Директ

Подбор релевантных хештегов

Ответ на комментарии

Улучшение качества продукта с помощью гугл формы (анкеты) / создание QR кода

Оформление дизайна сертификата

Ответ на отзывы в 2 гис

Проработка скрипта продаж

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Мой инст - @janna_krl