Дневник простака

Когда вы идете по улице, или коротаете время в таверне, никто из вас не обращает внимание на тихих стариков попивающий свой мед

или ель, на бродяг, просящих монету, кто-то из вас игнорирует их, кто-то не замечает,

но они видят все и всех. Для тех, кто знает они лучший источник информации, для

других просто чернь и мусор. Вот и я один из таких невзрачных.

Бывал я и в бою за медяк, и в шахте за булку хлеба и чашку похлебки. Многое слышал, многое видел. А сейчас, когда силы меня уже

покидаю, делюсь со всеми тем что знаю, историями про воинов и трусов, про победы

и поражение.

Вот одна из них. Она про мальца с чистым сердцем и великим пламенем внутри.

Часть 1

Завтра мы опять выступаем в глубины Пустых земель, в прошлую вылазку мы потеряли многих, но собрали больше чем требовалось материалов для Сейма. Наблюдатель, которого с нами отправили сказал за каждое лишнее тело, которое было собрано нам доплатят.

Прошлой ночью мне приснился все тот же сон что и последние несколько недель.

Темная пещера, я иду по подвесному мосту, подо мной полная тьма, я не знаю насколько там глубоко, но честно говоря, мне не хочется этого знать.

Когда я прошел несколько десятков метров, то впереди я увидел свет он исходил от какого-то предмета, нет, скорее от какой-то сущности, я не уверен, но свет, который исходил, был ярок, но было заметно как он угасает, он переливался от белого, до черного, от желтого, до красного.

Я подошел поближе и увидел, алтарь, как те что я видел в Сейме, но на этом лежало тело, было похоже будто, оно просто высохло, если бы не запах крови и плоти, который я запомнил за последние несколько месяцев, я бы подумал, что оно было вырезано из дерева, настолько сильно оно было обтянуто кожей и выступали жилы и сосуды.

То, что излучало свет, который я видел ранее, я смог это рассмотреть, это была сфера, в которой что-то находилось, но было видно только очертание, материал с которого была сфера мне напомнила глубинное стекло, которым высшие чины украшают свои дома, пламя переливалось от черного к белому, изменяло свою форму и размеры. Вокруг него было что-то похожее на искру, которою мы использовали для захвата Глурмов «Путы очищения» так вроде их называли. В общем количестве я насчитал около восьми искр.

Секундой спустя, я услышал чей-то шепот, но он был настолько тихим что я почти ничего не слышал, единственное что мне удалось разобрать, это свое имя Даин.

Меня разбудили так и не дав выспаться, если это можно назвать сном. Мы продвигаемся дальше, надеюсь я все же смогу разобрать, что мне хочет донести этот голос.