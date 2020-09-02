Художественный рассказ

– Только вернись, обязательно, слышишь? – Голос женщины дрожит, но она не плачет, старается быть сильной. – Ты должен вернуться, Сашенька, должен.

– Вернусь, Ма, вернусь. – Сын гладит ее по спине. - Все будет хорошо. Вон, дед Вторую Мировую пережил, а я чем хуже? У нас это в крови, ты ведь сама говорила.

– Да, да, говорила, но… - по морщинистой щеке стекает единственная вырвавшаяся слезинка. – Береги себя, ладно?

– Хорошо. Буду беречь.

Железная дверь прощально хлопает, а женщина, оставшись одна, сползает на пол, сотрясаясь в беззвучном рыдании.

(читать целиком – в приложенном документе)

История на военную тематику.