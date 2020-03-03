Книжка для детей "Сочиняем стихи вместе"

Перед вами фрагмент книги для детей, обучающей в игровой доступной форме основам стихосложения. Пройдя по страницам книги вместе с главной её героиней Песенкой, ваш ребенок узнает, чем отличаются стихи от прозы, что такое рифма и ритм, какие бывают стихотворные размеры, виды рифм и способы рифмовки. Всё это будет происходить весело, совершенно не утомительно, с большим количеством творческих заданий.

Кстати , книга может быть полезна и взрослым.