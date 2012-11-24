ЛЭО. Гимн Луганского энергетического объединения

Сияют торжественно буквы заглавные

Названия нашего, как ордена:

У ЛЭО история долгая, славная,

Великих побед и успехов полна!

(...)

Мы – ЛЭО! И этим всё сказано!

Мы замыслов смелых полны,

Мы целями общими связаны

Во благо любимой страны!

(...)

Как славно, как все-таки здорово,

Когда ЛЭО – имя твоё!

Текст нравился, мелодия тоже была готова; некоторые замечания были готовы к устранению, но... Как только в ЛЭО захотят возобновить сотрудничество, из портфолио уберу.