ЛЭО. Гимн Луганского энергетического объединения
Добавлена1158 просмотров
11 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сияют торжественно буквы заглавные
Названия нашего, как ордена:
У ЛЭО история долгая, славная,
Великих побед и успехов полна!
(...)
Мы – ЛЭО! И этим всё сказано!
Мы замыслов смелых полны,
Мы целями общими связаны
Во благо любимой страны!
(...)
Как славно, как все-таки здорово,
Когда ЛЭО – имя твоё!
Текст нравился, мелодия тоже была готова; некоторые замечания были готовы к устранению, но... Как только в ЛЭО захотят возобновить сотрудничество, из портфолио уберу.