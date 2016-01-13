Майдан

Добавлена
8 лет назад
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Кроваво-красные закаты

Над небом киевским неслись

Сбылись старинные долматы

Брат с братом в смертном бою сошлись.

Под знаменем свободы, мира

Правители несли разруху, смерть

И вроде как с любви порыва

Устроили Аида верфь.

Ну чтож вы люди, украинцы!

Во что поверили? В обед?

Да вам теперь же хуже спится,

А где обед? Обеда нет.

Как нет спокойствия и мира,

И нету молодых ребят

Нет не свобода, это сатира.

Краина снова бьет в набат.

Майдан.docx
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