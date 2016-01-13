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Кроваво-красные закаты
Над небом киевским неслись
Сбылись старинные долматы
Брат с братом в смертном бою сошлись.
Под знаменем свободы, мира
Правители несли разруху, смерть
И вроде как с любви порыва
Устроили Аида верфь.
Ну чтож вы люди, украинцы!
Во что поверили? В обед?
Да вам теперь же хуже спится,
А где обед? Обеда нет.
Как нет спокойствия и мира,
И нету молодых ребят
Нет не свобода, это сатира.
Краина снова бьет в набат.
Майдан.docx
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