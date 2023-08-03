Мы пройдем

Мы пройдём. За руки взявшись.

Мы пройдём всё. От и до.

На частицы не распавшись,

А сплотившись, заодно.



Мы пройдём. Поверь, я знаю

Что бывают дни во тьме

Я с тобой. Я понимаю.

Мы пройдём. Рука в руке.



Есть на свете счастье - это

Быть с тобой, сейчас и здесь.

Мы пройдём, хоть к краю света -

И за краем что-то есть.



Мы пройдём. Отыщем солнце

Среди толп угрюмых туч.

Я с тобой, покуда бьётся

Сердце, и мой дух живуч.



Слезы высохнут, не думай,

Что несчастья - навсегда.

Тепло следует за стужей

А лёд - талая вода.



Мы пройдём. Всю жизнь за руки -

От начала до конца

Будет счастье, будут муки

Мы пройдём. От А до Я.



Ведь, в конечном счёте, важен

Путь, а вовсе и не цель.

Мы пройдём. Один раз, дважды

Я с тобой. И ночь и день.