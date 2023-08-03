Мы пройдем
Стихи, Песни и Проза
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месяц назад
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Мы пройдём. За руки взявшись.
Мы пройдём всё. От и до.
На частицы не распавшись,
А сплотившись, заодно.
Мы пройдём. Поверь, я знаю
Что бывают дни во тьме
Я с тобой. Я понимаю.
Мы пройдём. Рука в руке.
Есть на свете счастье - это
Быть с тобой, сейчас и здесь.
Мы пройдём, хоть к краю света -
И за краем что-то есть.
Мы пройдём. Отыщем солнце
Среди толп угрюмых туч.
Я с тобой, покуда бьётся
Сердце, и мой дух живуч.
Слезы высохнут, не думай,
Что несчастья - навсегда.
Тепло следует за стужей
А лёд - талая вода.
Мы пройдём. Всю жизнь за руки -
От начала до конца
Будет счастье, будут муки
Мы пройдём. От А до Я.
Ведь, в конечном счёте, важен
Путь, а вовсе и не цель.
Мы пройдём. Один раз, дважды
Я с тобой. И ночь и день.