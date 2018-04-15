Midori neko kazoku (рассказ)

Писала для своего сайта, как предысторию маскота. Не под заказ. Выкладываю, как образец своего текста.

Девушка в капюшоне, лежала на траве, в тени большого паркового дерева. Немного поодаль от нее, расположившись на покрывалах, устраивали пикники люди, играли дети. Птицы щебетали и присвистывали пролетая над отдыхающими в парке людьми.

«Тепло… Солнечные лучи, красно-оранжевыми пятнами, просвечивают сквозь закрытые веки… Свежий аромат травы, иногда сменяется запахами продаваемых неподалеку сладостей… Свежий летний ветерок ласкает лицо, унося излишки жары… Сегодня идеальный день… Идеальная погода… В такие дни практически забываешь, что этот мир может быть жестоким…»

Девушка прикрыла глаза рукой и сквозь пальцы посмотрела на, колышущиеся на фоне лазурного неба, ветви. В её изумрудно – зеленых глазах показалась печаль.

«Мое первое впечатление об этом мире было совсем не таким солнечным… Серые улицы, холодные стены, рвущихся в высь многоэтажек, бесконечные потоки машин, скользящих бездушными холодными фарами по черному асфальту и эти вечно спешащие куда то люди, которых больше волновали мысли об их доходах и расходах, чем то, что совсем рядом медленно угасали десятки маленьких жизней…»

По её щеке потекла слеза… Может от солнца, а может от страшных кадров всплывших из глубин её подсознания…

«Я не знаю как я оказалась здесь, не знаю кто я и каково мое предназначение… первое мое воспоминание – это как я жила с мамой, братьями и сестрами в картонной коробке за мусорным баком. Как мама учила нас охотиться и добывать пищу, защищать территорию и свою жизнь… Остальные котята учились очень быстро, но у меня же никогда не получалось то, что требовалось для выживания… Я не могла не то, что убивать, я просто не могла видеть кровь и мне было ужасно страшно и больно наблюдать как братья и сестры впиваются клыками в свою добычу. Я ни как не могла понять, почему они не могут, как я обходится без мяса… Я пила воду из луж и восстанавливала жизненные силы с помощью солнечного тепла и света… Со временем различие между мной и моей семьей становилось все более очевидным, братья и сестры стали меня избегать и даже мама смотрела как то холодно… И в один ужасный день, пока я спала, они ушли… Я все еще чувствовала их души, чувствовала, что они живы и для меня это было утешением. Я все ждала, что однажды мы снова встретимся.

Продолжение рассказа