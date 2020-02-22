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Ты одинок,
Я вижу по глазам усталым,
Ты словно Бог,
Живущий здесь веками.
Ну как тебе твои творения?
Да вижу всё,
Ты ожидал благодарения,
Но получал одно презрение.
Да ты не злись,
А успокойся,
И присмотрись поближе,
Ведь даже в этой грязи,
Найдется лучик счастья.
Да не боись,
А потянись навстречу к ней,
Не обожжет я точно знаю,
Ведь сердцем всем своим любя,
Благодарит она тебя.
А ты смотрю повеселел,
Ведь скучным дням пришел конец,
И искоркой зажегся вновь,
Твой несчастливый образец.
Одинокий Бог.docx
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