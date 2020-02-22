Одинокий Бог

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4 года назад
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Ты одинок,

Я вижу по глазам усталым,

Ты словно Бог,

Живущий здесь веками.

Ну как тебе твои творения?

Да вижу всё,

Ты ожидал благодарения,

Но получал одно презрение.

Да ты не злись,

А успокойся,

И присмотрись поближе,

Ведь даже в этой грязи, 

Найдется лучик счастья.

Да не боись,

А потянись навстречу к ней,

Не обожжет я точно знаю,

Ведь сердцем всем своим любя,

Благодарит она тебя.

А ты смотрю повеселел, 

Ведь скучным дням пришел конец,

И искоркой зажегся вновь,

Твой несчастливый образец.

Одинокий Бог.docx
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