Пишу про всё, и разным слогом, могушутливо или строго, и даже, если это пост – всегда по теме – в полный рост.

Для самых интересных тем – организуем многогранность, поищем мантру и тотем –

нам это будет только в радость.

И – что не нужно ни кому – даю советы – по уму, по опыту и прочим темам – а

если это ни к чему

дам волю сердцу своему.Варианты разных текстов, в том числе и типа "поздравляльных"