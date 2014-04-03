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Пишу про всё, и разным слогом, могушутливо или строго, и даже, если это пост – всегда по теме – в полный рост.
Для самых интересных тем – организуем многогранность, поищем мантру и тотем –
нам это будет только в радость.
И – что не нужно ни кому – даю советы – по уму, по опыту и прочим темам – а
если это ни к чему
дам волю сердцу своему.Варианты разных текстов, в том числе и типа "поздравляльных"
Пишу про всё.docx
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