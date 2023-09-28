Поэт и филолог. Пишу стихи на заказ - поздравления, пожелания.
Стихи, Песни и Проза
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поздравления, пожелания.
Разные стили - можно лирически, можно сатирически.
Желательно знать подробности о заказываемом объекте и каким хотите видеть стиль стихотворения.