Поэт и филолог. Пишу стихи на заказ - поздравления, пожелания.

Стихи, Песни и Проза
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Поздравления, пожелания.

Разные стили - можно лирически, можно сатирически.

Желательно знать подробности о заказываемом объекте и каким хотите видеть стиль стихотворения.