Пошла бы ты, любовь, к такой-то матери!

Стихи, Песни и Проза
Добавлена
12 лет назад
131 просмотр
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http://www.stihi.ru/2011/07/14/1217

Любовная лирика

Пошла бы ты, любовь, к такой-то матери!

С протянутой рукой стоять на паперти!

Спросить у тех, кого ты просто кинула,

Какой был день, когда их душу вынула?

Пошла бы ты, любовь, к такой-то матери!.doc
21 КБ