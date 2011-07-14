Пошла бы ты, любовь, к такой-то матери!
Стихи, Песни и Проза
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12 лет назад
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http://www.stihi.ru/2011/07/14/1217
Любовная лирика
Пошла бы ты, любовь, к такой-то матери!
С протянутой рукой стоять на паперти!
Спросить у тех, кого ты просто кинула,
Какой был день, когда их душу вынула?