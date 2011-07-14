http://www.stihi.ru/2011/07/14/1217

Любовная лирика

Пошла бы ты, любовь, к такой-то матери!

С протянутой рукой стоять на паперти!

Спросить у тех, кого ты просто кинула,

Какой был день, когда их душу вынула?