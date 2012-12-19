Проект сценария серии для мини-сериала

Позитивный мужчина на соседнем ресурсе очень желал получить сценариста на своей проект. Он создал конкурс, но увы, об оплате речь даже не шла – ни изначально, ни впоследствии. Поскольку конкурс уже полтора месяца закрыт, не вижу препятствий к тому, чтобы не опубликовать свой в портфолио. И пусть потом, если что, доказывает)))