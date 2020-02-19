Стихи и рассказы

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Тут можно прочесть некоторые стихи: https://www.stihi.ru/avtor/tramnal
Также можно знакомиться с новыми работами в Instagram, там больше эпиграмм и коротких стихов под заказ.
Ник _tramnal_
Во вложении пример рассказов в прозе, где также можно посмотреть грамотность и оформление документа с текстом.