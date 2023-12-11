Стихи и сочинения
Стихи, Песни и Проза
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12 дней назад
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Пишу различные стили, прозы, историю. Имею опыт длиной в восемь лет. Обращайтесь если надо! Вот один из моих стихов на новый год:
Когда праздник наступает,
Свечки сразу погасают.
Снежные хлопья летят и летят,
Нас с новым годом поздравить хотят.