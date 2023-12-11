Стихи и сочинения

Пишу различные стили, прозы, историю. Имею опыт длиной в восемь лет. Обращайтесь если надо! Вот один из моих стихов на новый год:

Когда праздник наступает,

Свечки сразу погасают.

Снежные хлопья летят и летят,

Нас с новым годом поздравить хотят.