Стихи и сочинения

Стихи, Песни и Проза
Добавлена
12 дней назад
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Пишу различные стили, прозы, историю. Имею опыт длиной в восемь лет. Обращайтесь если надо! Вот один из моих стихов на новый год:

Когда праздник наступает,

Свечки сразу погасают.

Снежные хлопья летят и летят,

Нас с новым годом поздравить хотят.