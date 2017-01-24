Жили были и горя не знали отец, сын и мать. Я, брат сына и сын матери уже несколько лет не живу с ними, благодаря этому имею возможность со стороны видеть и оценивать происходящее в доме - оно на ружу не лезет, ну и я ссор из избы выносить не собираюсь – расскажу только одну историю, которая меня особенно зацепила.

Было у отца два аквариума с рыбками, которыми он сам занимался, сам покупал и своевременно старался за ними ухаживать. Установил аквариумы он подле своей постели – на столике. Чтоб внести ясность в общую картину дома сообщаю, что жили вместе отец, сын и мать в общежитии, в комнате 16ти квадратов, и место каждого в этом доме определялось его постельным местом. Имелся небольшой стол с кухонной утварью, стенка-сервант, компьютер и небольшой шкаф для постельного белья и прочего. Спали родители на раскладной кровати, брат на кресле. Шли года. Брат пошел учиться в колледж, закончил первый курс, партой для науки у него служила доска, которая ложилась на быльца кресла, я сам на такой учился в свое время.

Онажды захожу я в дом к ним и вижу, что чего-то не хватает, а именно одного аквариума с большими рыбками! Вскоре пришел брат с колледжа и на вопрос куда делся аквариум он ответил, что отцу не хватало своего места и он решил продать его, что в скором времени и сделал. Мне этот ответ показался немного странноватым, но я видел, как действительно на том месте, где был аквариум, теперь иногда по вечерам сидел отец за ноутбуком, и я принял этот ответ как удовлетворительный. Вдруг через время у меня опять возник этот же вопрос, теперь дома была только мать, и я спросил : «что случилось с аквариумом ?». Ответ её удивил и обескуражил меня, она сказала: брату не было где учиться, он жаловался на это отцу, после чего отец продал аквариум и освободил ему место!

Этот ответ еще больше озадачил и ввел меня в состояние неудовлетворения и дискомфорта. На часах 18:18