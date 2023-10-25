Инсценировка по расскажу А. С. Грин- Зеленная лампа
Сценарии
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2 месяца назад
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Тема: о стремление познания
Идея: хочешь познать что-нибудь — погрузись в это с головой
Сверхзадача: читать книги нужно– в них источник знаний, мудрости и опыта
Конфликт: Внешний, с одной стороны, Стильтон появился в нужном месте в нужное время, а с другой стороны, Иву выпал шанс начинать познавать и не терять драгоценного времени.
Грин.docx
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