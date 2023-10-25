Масленица
Сценарии
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2 месяца назад
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Тема: зима преподносит положительные эмоции
Идея: весна нам вернет все, что мы растеряли зимой!
Сверхзадача: через зимнии морозы ты познаешь всю прелесть жизни
Конфликт: с одной стороны зима подносит увлекательные развлечение, а с другой стороны весна приходит, начинается работа по хозяйству.
ВКРМасленица.docx
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