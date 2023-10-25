Тема: зима преподносит положительные эмоции

Идея: весна нам вернет все, что мы растеряли зимой!

Сверхзадача: через зимнии морозы ты познаешь всю прелесть жизни

Конфликт: с одной стороны зима подносит увлекательные развлечение, а с другой стороны весна приходит, начинается работа по хозяйству.