Сценарий этюда Я в прилагаемых обстоятельствах
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2 месяца назад
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Тема: при любой сложности нельзя опускать руки.
Идея: Самая маленькая проблема может нарушить большие планы
Сверхзадача: Из любой проблемы всегда можно найти выход.
Конфликт: Внутренний, с одной стороны, Нина переживает, что не сможет пойти на свидание из-за того, что у неё сломан каблук, а с другой стороны, она делает всё возможное, что бы починить каблук и пойти на свидание.
kabluk_3.docx
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