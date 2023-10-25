Сценарий этюда Я в прилагаемых обстоятельствах

Тема: при любой сложности нельзя опускать руки.

Идея: Самая маленькая проблема может нарушить большие планы

Сверхзадача: Из любой проблемы всегда можно найти выход.

Конфликт: Внутренний, с одной стороны, Нина переживает, что не сможет пойти на свидание из-за того, что у неё сломан каблук, а с другой стороны, она делает всё возможное, что бы починить каблук и пойти на свидание.