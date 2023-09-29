Сценарий youtube

Хаотично разбросанные листы белой бумаги, заполоняли большую, светлую комнату. За черной печатной машинкой, из которой бешено вылетала очередная порция листов, сидел узнаваемый на кворке Casper.

Раздался резкий громкий хлопок, деревянная дверь комнаты, внезапно разлетелась в щепки. В комнату ворвался спецназ, наставляя на Каспера свои автоматы, молниеносно окружили его. Из-за спин спецназа вышел высокий мужчина, одетый в форму шерифа. Это был Рей Болтон, шериф из роскомнадзора. Его интересовал Каспер, он гонялся за ним уже не первый год. Casper писал сценарии роликов для youtube, выводя их в топ. Но топовые блогеры, не нужны были роскомнадзору, поэтому Рею Болтону было поручено найти Каспера и отправить гнить в тюрьму KWORK или вовсе пустить ему пулю в лоб.

- Оставьте нас. – гневно рявкнул шериф на своих людей. Дождавшись, когда те вышли в коридор, он обратился к Касперу. - Ты доставил кучу неприятностей моей конторе. Youtube сценарий что ты пишешь, выведет ролик очередного блогера в топ. Нам это не нужно!

Casper заметил как шериф потянулся к торчащей из кобуры рукоятке табельного пистолета, в свою очередь он медленно потянулся за своим, лежащего за пишущей машинкой. Раздались выстрелы, спецназ стоявший в коридоре, ворвался в комнату. Комната была пуста, лишь стекла разбитого окна осыпались на пол.

Все что от вас нужно так это просто написать мне) Сценарии для роликов, продающие тексты и статьи это мое!