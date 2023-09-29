Креативный сюжет и персонажи

Он тянул рычаг на себя и снова возвращал его обратно, капельки пота начали падать со лба, трос медленно полз вверх, он продолжал работать рычагом без остановки до тех пор, пока из тьмы не показалась подвязанная к тросу спасательная косынка с находящимся в ней мертвым телом парня. Куски кожи свисали с разорванной грудной клетки, поломанные ребра торчали в разные стороны, оголив внутренние органы.

Голова закружилась, рвота подошла к горлу, Паша не сдержался, отпустил рычаг, рухнул на колени сблевал, крепко сжал рукой пучок травы, горло сковало удушье.

Воронков посмотрел на Пашу, молча подошел к лебедке, начал тянуть рычаг, через несколько качков рычагом, привязь косынки уперлась в ролик на треноге.

Паша вытер рукавом губы, поднялся, стараясь не смотреть на труп, встал к Воронкову.

- Полегчало? – спросил Воронков.

- Немного. – ответил Паша.

- Ничего, привыкнешь. Потом глазом не моргнешь. Присмотри за лебедкой, мы с Олегом вытащим его оттуда.

Второй спасатель Олег уже пытался оттянуть косынку к краю провала, Воронков наклонился, стал ему помогать, они начали вытаскивать труп.

Паша стоял к ним спиной, старался не смотреть на это, ждал, когда они упакуют труп в черный мешок.

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