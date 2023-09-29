Извините. А Панки еще живы?

У глубокого боула стояла девушка в потрепанных джинсах и панковской футболке , Кейт, она всегда носила короткую стрижку, волосы зачесаны на левую сторону и выкрашены в ярко огненный цвет, остальная часть волос оставалась черной, в ушах были вставлены зеленые спирали. Кейт, сложила руки на груди, ждала когда троица подъедет ближе. Рядом сидела на скейте еще одна одноклассница Тима, Элизабет, вне школы просто Лиззи, на ней тоже была одета панковская футболка, она отличалась от Кейт крашеными волосами в серый цвет собранным сзади большим пучком, также Лиззи носила большие круглые очки и брекеты, вместо спиралей в ушах зияли тоннели.

За ними, на краю боула, свесив ноги сидела третья девушка, Эмма, ровесница Люка, училась с ним в параллельном классе, для своих лет великолепно стояла на скейте и запросто могла уделать любого мальчишку ее возраста. На ней не было ничего панковского, обычная оранжевая бейсболка, одетая козырьком назад из-под которой падали темно русые прямые волосы с рыжеватым оттенком, тонкий свитер, черные лосины. Эмма слегка покачивала ногами и скучающим взглядом рассматривала свои ярко желтые кроссовки, рядом с ней лежал перевернутый скейтборд тоже ярко желтого цвета.

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