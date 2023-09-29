Сценарий youtube креатив

Рей Болтон, шериф из роскомнадзора, шел по коридору KWORK, тюрьмы для фрилансеров, где в специальной камере, содержался один особо опасный. Преступник входил в топ кворк, сценарий встречи с ним не особо радовал шерифа, отворив тяжелую дверь, Рей вошел в камеру. В обшарпанном помещении, связанный ремнями, на полу сидел тот самый, Casper.

Рей зажег сигарету. – Чего ты добиваешься Casper? - смачно затянулся, заглянул его глаза наполненные безумием, выпустил серый дым и швырнул сигарету в угол камеры.

Casper скривил улыбку, присутствие шерифа веселило его. - Ты же знаешь шериф, я люблю выводить блогеров в топ, сценарии рвутся из меня! Просмотры взрывают мою голову.

Шериф тихо продолжил. – Ты помешанный Каспер. Все знают об этом. Даже сейчас ты пытаешься пропихнуть рекламу в тексте нашего диалога. - развернулся и направился к выходу.

Каспер прошептал. – Однажды в мой KWORK придут заказчики и выпустят меня отсюда.

- Ты безумец. - бросил через спину шериф и громко хлопнул металлической дверью, шагая по коридору, в его спину доносился истерический крик Caspera.

- И тогда вы все узнаете кто такой Casper.

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