Мемуары арбитражника. Или как вытрясти бабла с Поттероманов. 2

«Никакого волшебства не существует» - брызжа слюной, вопил Вернон Дурсль.



Могу с ним поспорить, волшебство существует, но это не взмах волшебной палочки и прочих заклинаний, волшебство можно найти в продающих текстах, грамотно собранном сайте, воронке продаж. Именно об этом волшебстве мы и поговорим в этой части моей истории посвященной Поттероманам. Моей охоты на них.



Как же я собрался протестировать спрос? Ответ прост. В этом нет ничего сложного, нужно спросить у самих Поттероманов, пусть они сами ответят. Хотят ли они этого или нет.



Как я писал в первой части, пока Поттероманы лайкали котят с волшебными палочками, я создавал одностраничный сайт. Взял тему чародейской газеты Ежедневный пророк. Сайт был очень хорош, черно белый, создавалось впечатление, что на мониторе просто развернули газету Ежедневный Пророк, я считал, что не один Поттероман перед ним не устоит. Но сайту нужен был тот самый продающий волшебный текст. Один вечер ушел на написание, и пару вечеров на его полировку. По данным скроллинга Яндекс метрики, когда Поттероманы читали текст, у них шел из ушей пар. Мою полную работу вы найдете в поисковике через ключ: Мемуары арбитражника.

pikabu.ru/story/memuaryi_arbitrazhnika_ili_kak_vyitryasti_babla_s_potteromanov_chast_vtoraya_8528169

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