Cleeng – это служба, которая позволяет цифровым издателям и блоггерам монетизировать свой контент. Они имеют возможность получать микроплатежи от пользователей веб-сайта за использование их материалов.

Основной целью проекта было функциональное и кросс-браузерное тестирование.

Наша задача заключалась в обеспечении стабильной кросс-браузерной визуализации и функциональности на всех страницах, а также высокого качества веб-сайта.

Система тестировалась на каждом этапе разработки. Мы также разработали тест кейсы и чеклист.

Все проектные документы и отчеты были отправлены заказчику в удобной для него форме.

http://qatestlab.com/ru/case-studies/internet-and-networking/cleeng-content-monetization-service/