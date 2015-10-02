Techinline – это инструмент удаленной поддержки, который гарантирует пользователям мгновенную и безопасную связь между удаленными компьютерами с любой точки мира. Techinline предоставляет пользователям большой выбор функций, которые позволяют справиться с любым видом поддержки и сценария.

Разработчик обратился в компанию QATestLab с просьбой о проведении функционального тестирования для того, чтобы подтвердить, что программное обеспечение решает те задачи, для которых оно было разработано.

Наша команда провела регрессионное тестирование с целью подтверждения того, что все ранее найденные баги были исправлены, и что все ранее рабочие функции функционируют корректно.

Также, компания QATestLab осуществила редактирование технической документации не только с целью создания новых глав руководства по использованию инструмента, но и с целью редактирования и обновления существующих ранее разделов.

http://qatestlab.com/ru/case-studies/internet-and-networking/techinline-remote-desktop/