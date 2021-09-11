Примеры ситуаций, когда применить исследовательское тестирование: 1. Сравнить функцию такую-то в двух ... n похожих приложениях Например: функцию организации групповых чатов в

мессенджерах А и Б 2. Функция Z. Сравнить пошагово в программе А и Б и ответить на вопрос нужно ли переучивать персонал, изменять бизнес-процедуры. 3. Функция Y. Сравнить реализацию в приложении А и в приложении Б. Стоит ли инвестировать в продукт, какие минусы и плюсы. 4. Необходимо разработать сценарии тестирования для не покрытых областей. 5. Документация на продукт недостаточная или отсутствует. Исследовательское тестирование проводится фиксированными сессиями, не менее 8 часов подряд. Вы получите отчет в pdf файле, сравнительную таблицу в xlsx. Ответы на вопросы. Скрикасты и скриншоты Посмотрите демо-образец (free NDA). Стоимость будет формироваться в зависимости от объема работ и сложности продуктов тестирования.