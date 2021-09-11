UI/UX Аудит приложения

Сегодня из всех выпущенных приложений:

87% --> в корзину!

75% --> используется один раз!

92% --> никогда не окупается!

Что я проверю:

1. Качество,

2. Обучаемость,

3. Эффективность,

4. Запоминаемость,

5. Удовлетворенность,

6. WOW эффект иудобство,

7. Экономические перспективы.

Что Вы получите:

1. Видео отчет встречи пользователя с Вашим приложением

2. PPT отчет

3. PDF перечень рекомендаций и улучшений (см. выше)

4. Бонус по выбору

5. Истинное удовлетворение от работы со мной)

Почему стоит со мной работать:

1. Опыт работы с продуктами Яндекс, Сбер, Supersell,…

2. Знание пользовательского опыта

3. Работаю подряд, качественно и до конца

4. Делаю как лучше, а не как проще

5. Адекватно воспринимаю Вашу идею

6. Соблюдаю условия договора и NDA

7. Профессионал с международным сертификатом ISTQB

Заказывая мне работу,

Вы получите максимально возможный результат.

Первый образец аудит с целью оценить качество продукта (заказчик вернул деньги за разработку такого продукта)

Второй образец аудит с целью дофинансирования проекта (дофинансирование получено успешно)