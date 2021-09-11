UI/UX Аудит приложения

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сегодня из всех выпущенных приложений:
87% --> в корзину!
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Что я проверю:
1. Качество,
2. Обучаемость,
3. Эффективность,
4. Запоминаемость,
5. Удовлетворенность,
6. WOW эффект иудобство,
7. Экономические перспективы.
Что Вы получите:
1. Видео отчет встречи пользователя с Вашим приложением
2. PPT отчет
3. PDF перечень рекомендаций и улучшений (см. выше)
4. Бонус по выбору
5. Истинное удовлетворение от работы со мной)
Почему стоит со мной работать:
1. Опыт работы с продуктами Яндекс, Сбер, Supersell,…
2. Знание пользовательского опыта
3. Работаю подряд, качественно и до конца
4. Делаю как лучше, а не как проще
5. Адекватно воспринимаю Вашу идею
6. Соблюдаю условия договора и NDA
7. Профессионал с международным сертификатом ISTQB
Заказывая мне работу,
Вы получите максимально возможный результат.
Первый образец аудит с целью оценить качество продукта (заказчик вернул деньги за разработку такого продукта)
Второй образец аудит с целью дофинансирования проекта (дофинансирование получено успешно)