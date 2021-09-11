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Разработка плана тестирования для Вашего программного продукта:
Если Вы хотите повысить зрелость разработки, продумать вперед возможные тестовые случаи -
Вам необходим тестовый план.
Ориентировочный перечень мероприятий по планированию:
1. Определение объема, целей и рисков тестирования
2. Определение общего подхода к тестированию
3. Координация работ по тестированию и их совмещение с другими работами в рамках жизненного цикла программного
обеспечения
4. Принятие решений о том, что тестировать, кто будет выполнять тестирование и как должны выполняться работы по тестированию
5. Планирование анализа, проектирования, реализации и выполнения тестов, оценки результатов тестирования
с указанием сроков (при последовательной разработке) либо итераций (при
итеративной разработке)
6. Выбор метрик для мониторинга и контроля тестирования
7. Формирование бюджета тестирования
8. Определение структуры и уровня детализации тестовой документации (например, путем предоставления шаблонов или примеров документов)
Подберу содержание конкретного плана тестирования под Ваш продукт.