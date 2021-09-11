Разработка плана тестирования для Вашего программного продукта:

Если Вы хотите повысить зрелость разработки, продумать вперед возможные тестовые случаи -

Вам необходим тестовый план.

Ориентировочный перечень мероприятий по планированию:

1. Определение объема, целей и рисков тестирования

2. Определение общего подхода к тестированию

3. Координация работ по тестированию и их совмещение с другими работами в рамках жизненного цикла программного

обеспечения

4. Принятие решений о том, что тестировать, кто будет выполнять тестирование и как должны выполняться работы по тестированию

5. Планирование анализа, проектирования, реализации и выполнения тестов, оценки результатов тестирования

с указанием сроков (при последовательной разработке) либо итераций (при

итеративной разработке)

6. Выбор метрик для мониторинга и контроля тестирования

7. Формирование бюджета тестирования

8. Определение структуры и уровня детализации тестовой документации (например, путем предоставления шаблонов или примеров документов)

Подберу содержание конкретного плана тестирования под Ваш продукт.