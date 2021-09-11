Функциональное тестирование приложений на ошибки

Добавлена
2 года назад
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Профессионально тестирую приложения под Android на ошибки

Опыт тестирования линейки продуктов Яндекс, Сбер,и на Crowdtesting платформах

Функциональное тестирование:

регресс, повторное, smoke, черный ящик, end-to-end,...

применение: sniffer, fake GPS, Android Studio, эмуляторов, физических устройств.

Методы функционального тестирования:

  • Эквивалентное разбиение
  • Анализ граничных значений
  • Тестирование с помощью таблицы альтернатив
  • Тестирование с помощью таблицы переходов
  • Тестирование с помощью сценариев использования
Работая со мной Вы получите:

  • Баг-репорты в соответствии с ISO, пригодные для импорта в Ваш баг-трекер,
  • Рекомендации по улучшению,
  • Приложения: Скринкасты, скриншоты, логи при крашах,
  • Дополнительную важную информацию,
  • Бонус по выбору) и скидки за объем
Тестовое окружение:

  • Android 5.1. 1 Smart,
  • Android 7.1. 1 Smart,
  • Android 5.0. 2 - Tab,
  • Desktop Windows 10x64 Pro
Международный сертификат ISTQB
09_Подписка_счетчик подписок.rtf
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