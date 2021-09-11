Функциональное тестирование приложений на ошибки

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Профессионально тестирую приложения под Android на ошибки
Опыт тестирования линейки продуктов Яндекс, Сбер,и на Crowdtesting платформах
Функциональное тестирование:
регресс, повторное, smoke, черный ящик, end-to-end,...
применение: sniffer, fake GPS, Android Studio, эмуляторов, физических устройств.
Методы функционального тестирования:
- Эквивалентное разбиение
- Анализ граничных значений
- Тестирование с помощью таблицы альтернатив
- Тестирование с помощью таблицы переходов
- Тестирование с помощью сценариев использования
- Баг-репорты в соответствии с ISO, пригодные для импорта в Ваш баг-трекер,
- Рекомендации по улучшению,
- Приложения: Скринкасты, скриншоты, логи при крашах,
- Дополнительную важную информацию,
- Бонус по выбору) и скидки за объем
- Android 5.1. 1 Smart,
- Android 7.1. 1 Smart,
- Android 5.0. 2 - Tab,
- Desktop Windows 10x64 Pro