Oracle Siebel CRM

Система по управлению взаимоотношениями с клиентами. Предназначена для сбора и управления данными из Портала.

Основной задачей проекта было провести интеграционное тестирование, убедиться, что все данные из различных частей Портала передаются верно, система работает без ошибок и соответствует потребностям заказчика.

В ходе работы над проектом были разработаны детальные тестовые сценарии, по которым потом выполнялось тестирование.

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